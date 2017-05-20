В Тюмени из горящего дома эвакуировали больше 130 человек

8 января в Тюмени в жилом доме загорелся утеплитель на фасаде здания, площадь горения достигла 700 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 138 человек, пожару присвоили вторую по сложности степень.

Как сообщили в управлении МЧС Тюменской области, пожар случился в 9-этажном доме пансионате-малосемейке на улице Олимпийская. На фасаде здания горит утеплительное покрытие. Спасатели провели эвакуацию и вывели из здания дома 138 человек.

Местные издания сообщили, что в здании дома огонь охватил квартиру, кровлю и обшивку фасада с 1 по 7 этаж. Пожарные спасли 25 человек, 3 из которых дети. По последним данным, при пожаре пострадал один человек. Житель дома отравился продуктами горения и сейчас его отвезли в больницу.

Пожарные продолжают бороться с огнем, представители других ведомств измеряют уровень вредных веществ в воздухе. Пока что, горение утеплительного покрытия к серьезному загрязнению воздуха не привело.