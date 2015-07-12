В Перми жильцы старинного дома были эвакуированы из-за угрозы обрушения

Несколько жителей построенного еще в 1825 году дома в Перми остались без крыши над головой. К подобной мере спасатели прибегли из-за угрозы обрушения.

Накануне утром в региональное управление МЧС в Перми поступил звонок от местных жителей, которые сообщили об огромной трещине на их доме, который был возведен в 1825 году. Сотрудники спасательных служб оперативно отреагировали на звонок, и через несколько минут прибыли на место происшествия.

В результате, после осмотра состояния дома, было выяснено, что он находится в аварийном состоянии, потому возникла необходимость срочной эвакуации нескольких жильцов.

Согласно сообщению уполномоченного органа, пострадавших обнаружено не было.