В Перми жильцы старинного дома были эвакуированы из-за угрозы обрушения
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Несколько жителей построенного еще в 1825 году дома в Перми остались без крыши над головой. К подобной мере спасатели прибегли из-за угрозы обрушения.
Накануне утром в региональное управление МЧС в Перми поступил звонок от местных жителей, которые сообщили об огромной трещине на их доме, который был возведен в 1825 году. Сотрудники спасательных служб оперативно отреагировали на звонок, и через несколько минут прибыли на место происшествия.
В результате, после осмотра состояния дома, было выяснено, что он находится в аварийном состоянии, потому возникла необходимость срочной эвакуации нескольких жильцов.
Согласно сообщению уполномоченного органа, пострадавших обнаружено не было.