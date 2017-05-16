Житель Свердловской области случайно сжег дом многодетной семьи

Житель одного из сел Свердловской области по ошибке сжег дом, принадлежащий многодетной семье. Об этом стало известно региональным СМИ.

Мужчина в нетрезвом состоянии задумал учинить месть своему знакомому на фоне ссоры, произошедшей накануне. В ночное время суток злоумышленник подобрался к зданию и забросил в окно приготовленную зажигательную смесь. Убедившись, что огонь начал распространяться, он скрылся с места преступления.

Однако мститель перепутал окно и спровоцировал пожар в другой половине дома, где проживала многодетная семья. Во время пожара погиб 64-летний мужчина и девочка двух лет. Пострадавшую женщину успели доставить в больницу, однако она не выдержала полученных ожогов и вскоре скончалась. Глава семейства, приходившийся погибшим сыном, отцом и супругом, в тот момент был на работе. При этом конструкция практически разрушилась.

Правоохранители оперативно схватили подозреваемого. Вскоре задержанного обвинили в тройном убийстве. Предполагаемого преступника могут посадить на пожизненный срок.