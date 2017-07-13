Хакеры попытались украсть информацию о проведении Олимпиады-2018

Разработчик антивирусных программ McAfee утверждает, что недавно хакеры предприняли попытку украсть информацию о проведении Олимпиады-2018. Слова программистов передаёт британская телерадиокомпания BBC.

Специалисты McAfee зафиксировали, что в декабре 2017 года преступники в виртуальной сфере отправили послания с зловредными файлами организаторам, которые готовят Пхенчхан к зимней Олимпиаде. Среди прочих, вирусные письма получили предприниматели, которые развивают инфраструктуры для грядущих соревнований.

Похитители пока сохраняют свою анонимность. Компания McAfee установила, что атака была направлена на большое количество адресов с IP-адресов, которые принадлежат Сингапуру. При этом авторы представлялись сотрудниками центра по противодействию террористам из Южной Кореи. Для собственной безопасности они маскировали вирусы среди тектовых и графических файлов при помощи стеганографии.