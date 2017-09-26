В Омске погиб один человек в результате пожара в многоэтажке

66-летний пенсионер погиб в результате пожара в одном из многоэтажных домов Омска. Еще один человек получил серьезные ожоги по всему телу.

Напомним, несколько ранее стало известно о пожаре 7 января многоэтажном доме в Омске. В результате непотушенного сигаретного окурка квартира на втором этаже вспыхнула, что повлекло за собой масштабное возгорание.

Сотрудникам спасательных служб удалось вывести из дома, в общей сложности, 24 человека, однако в самой квартире оставался ее пожилой владелец и гость.

После того, как пожар был окончательно потушен, в квартире было обнаружено тело пенсионера. Еще один мужчина серьезно пострадал, получив ожоги половины тела.