Пьяный петербуржец грозился взорвать станцию «Технологический институт»

Житель Петербурга совершил два звонка в экстренные службы с ложным сообщением о намерении совершить взрыв на станции метро «Технологический институт». Подозреваемого мужчину задержала полиция.

Вечером 7 января на телефонную линию службы «112» поступил звонок от жителя Петербурга, который грозился совершить взрыв на станции метро «Технологический институт». Вслед за тем петербуржец позвонил в полицию по номеру «02».

Звонки мужчина совершал с собственного сотового телефона, причем он не стремился оставаться неизвестным. Через некоторое время правонарушитель был задержан. Выяснилось, что петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент подозреваемый задержан полицией. Ему грозит наказание согласно Уголовному кодексу по статье о ложном сообщении об акте терроризма.