В Свердловской области мужчина погиб под колесами грузового поезда

7 января на станции Хрустальная под Екатеринбургом мужчина попал под колеса грузового поезда. В МВД по Свердловской области отметили, что, по предварительным данным, 28-летний мужчина сошел с электрички и пытался перелезть через пути.

Следствие в ходе опроса свидетелей и водителя грузового поезда установило, что скорее всего мужчина погиб из-за неосторожности на ЖД-путях. Так, он сошел с электрички и решил не идти до перехода и попытался перелезть через пути. Однако, задуманное ему сделать не удалось – его сбил ехавший на встречу грузовой поезд.

Сейчас дело расследуется. Полиция проводит проверки и устанавливает, мог ли водитель поезда предотвратить трагедию. Эксперты также выясняют, почему мужчина оказался на путях и кто виновен в его смерти.

Помимо этого, полиция напоминает о важности соблюдения правил безопасности на ЖД-путях и переездах. Крайне необходимо всего переходить пути по переходам и не стараться сократить путем опасной дороги по колеям.