Вооруженный палкой грабитель отобрал у жителя Новосибирска сумку с деньгами

4 января неизвестный грабитель, вооруженный палкой, силой отобрал у жителя Новосибирска сумку с деньгами. Так рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Инцидент произошёл на улице Дуси Ковальчук. Злоумышленник подошёл к мужчине и пригрозил импровизированной дубинкой. Затем он незаконно завладел банковскими картами и наличными средствами.

Сотрудники полиции начали расследование после получения сигнала и вскоре задержали подозреваемого. По мнению следствия, пострадавшего ограбил горожанин 31-года, который имеет судимость за воровство и преступление аналогичного характера. По факту разбоя следователи начали вести уголовное дело, согласно 162 статьи УК РФ. Они продолжают разбираться в обстоятельствах преступления.