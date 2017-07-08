8 января в Нью-Йорке в здании Trump Tower случился пожар. На месте происшествия работают спасатели, о пострадавших и эвакуированных не сообщается.

Как стало известно из американских изданий, в Trump Tower случился пожар. В Сети очевидцы поделились снимками, на которых видно, как из здания идет дым. Вокруг всего Trump Tower наблюдается задымление, видимость снижается.

Известно, что бороться с пожаром прибыли несколько специальных машин и бригады спасателей. Огонь уже локализован и теперь пожарные работают над полной ликвидацией возгорания.

О возможных пострадавших не сообщается. Причины пока не установлены, но появились версии о том, что пожарные причиной возгорания видят проблемы в работе с электрическими щитками.

Детали уточняются, в спасательных службах сложившуюся ситуацию пока не комментировали. Также известно, что владелец здания, президент США Дональд Трамп на территории пожара не находится. На данный момент Трамп в Вашингтоне.