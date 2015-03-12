В Мексике на автомобиле нашли 5 отрубленных человеческих голов

В Мексике на капоте автомобиля нашли 5 человеческих голов, отрубленных бандитами. Такую новость публикуют местные СМИ, ссылаясь на источники в полиции.

Инцидент произошёл на территории штата Веракрус. Предполагается, что именно гангстеры оставили расчлененные трупы на проезжей части в муниципалитете Тлакотальпан. В салоне автомобиля полицейские также обнаружили другие части тела.

На причастность одной из группировок наркомафии указывает надпись, оставленная исполнителями. Она гласит "Халиско - Новое поколение", что является отсылкой к руководителю одной из преступных организаций.

Ранее журналисты публиковали статистику, согласно которой Веракрус в 2017 году демонстрирует второй показатель по случаям похищений и третий - по убийствам внутри государства.