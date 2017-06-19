Московские медики вынули пробку от шампанского из влагалища пенсионерки

1 января московские медики вынули из влагалища 64-летней пенсионерки пробку от шампанского Об этом узнали столичные СМИ.

В больницу одного из северных районов Москвы обратилась пожилая женщина с проблемой интимного характера. Она рассказала полицейским, что отмечала Новый год вместе с 60-летним любовником. Около 5 часов утра в первый день 2018-го выпившая москвичка решила развлечь поклонника и поместила в себя инородный предмет. Так случилось, что извлечь его обратно не получилось. Усилия товарища не привели к успеху и лишь усугубили проблему. Из-за отсутсвия дискомфорта жертва инцидента решила выспаться и потом попытаться снова.

Проснувшись около 15:00, пара вновь не смогла избавиться от помехи. Тогда они приняли решение попросить помощи докторов. В лечебном заведении специалисты оперативно помогли пациентке. Известно, что, лишившись постороннего объекта, она отправилась продолжать праздник вместе с кавалером.