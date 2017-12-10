За новогодние праздники диспетчеры «112» приняли около 30 тыс. звонков от москвичей.
Диспетчеры системы обеспечения экстремальных оперативных служб по номеру "112" приняли больше 30 тысяч взволнованных звонков от жителей Москвы во время новогодних празднований.
Основная часть поступала в отделение полиции, пожарно-спасательные подразделения и в скорую помощь. Об этом рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
Сообщения от жителей поступают ежедневно. Звонки принимают 45 представителей в дежурной смены. Они оперативно сообщают о случившемся в соответствующие службы города.
Во время праздников в столице в усиленном режиме трудились все городские службы для обеспечения исправного функционирования системы жизнеобеспечения столицы и безопасности горожан Москвы.
Отмечается, что было проведено больше трех тысяч крупных новогодних мероприятий. В департаменте также напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и обращения с пиротехникой..