В Кировске после общения с «представителями банка» мужчина лишился 14 тысяч рублей

В Кировске 33-летний мужчина стал жертвой мошенников и лишился 14 тысяч рублей. В МВД Кировского района рассказали, что мужчина поверил злоумышленникам и сообщил им данные своей карты.

Как стало известно, мужчине позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками банка. Ему начали рассказывать о том, что кто-то пытается снять деньги с его карты. «Сотрудники банка» обещали помочь и предложили мужчине заблокировать карту.

Обманом они вынудили мужчину сообщить все данные о карте, ее номер, трехзначный код и пароль из полученной СМС. После этого, житель Кировска узнал, что с его карты пропало 14 тысяч рублей. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Сотрудники полиции напоминают о важности сохранения бдительности. Мошенники активизировали свои атаки и всяческими методами пытаются заполучить деньги людей. Так, в Иркутске 24-летняя девушка пострадала от мошенников в Instagram.

Полиция отмечает, что данные о картах и счетах нельзя сообщать никому, даже представителям банков. Помимо этого, деньги за товары лучше высылать после получения посылок и продавцов в интернете нужно выбирать очень тщательно.