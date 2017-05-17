В Подольске обнаружили труп неизвестного без следов насилия

В Подольске 7 января прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины без видимых следов насильственной смерти. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Мертвое тело нашли днём неподалёку от Плещеевской улицы. Полицейские предполагают, что покойному на вид примерно 45 лет. В настоящий момент они занимаются выяснением личности погибшего. Предварительный осмотр не даёт возможности определить причину смерти. В том числе, является ли она следствием насильственных действий. Эту тайну должна раскрыть экспертиза, которую уже осуществляют судмедэксперты. Тем временем следователи проверяют обстоятельства происшествия.

Некоторое время назад в столице зафиксировали подобный случай. 40-летнего мертвого мужчину нашли в Орехо-Зуевском проезде. Причина его гибели также остаётся неизвестной.