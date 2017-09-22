В Идлибе от взрывов двух автомобилей пострадали более 50 человек

Более 50 человек пострадали от взрывов двух автомобилей, которые произошли 7 января в Идлибе. Такие данные передаёт ливанский канал "Аль-Маядин".

Как сообщают местные журналисты, одна из машин взорвалась возле супермаркета "Аль-Мири". В момент детонации в ней находились тонны взрывчатого вещества. Жертвами теракта стали 30 прохожих. Некоторые из них погибли.

Другое транспортное средство взорвали возле штаба радикально настроенной группировки, имеющей влияние в регионе. Согласно предварительным подсчётам, происшествие стало причиной гибели и травм более чем 20 пострадавших.

СМИ отмечает, что в населенных пунктах Идлиба действуют несколько террористических групп, среди которых также "Джебхат ан-Нусра"*. Обозреватели видят причину усиления конфликта среди представителей организаций в успехах операции российских военнослужащих.