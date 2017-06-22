В Омске рецидивист зарезал товарища на даче в Рождественскую ночь

7 января, в Рождественскую ночь, рецидивист зарезал товарища на даче возле Омска. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

По словам представителя госструктуры, хозяин участка нанял строителей сделать ремонт в здании. На период работ мастеров поселили в домике. В праздничный вечер рабочие употребили алкоголь и поссорились. Один из них в порыве гнева ударил оппонента ножом в область сердца.

Осознав произошедшее, напавший оповестил работодателя, который вызвал бригаду "скорой помощи". Прибывшая группа медиков зафиксировала наступившую смерть раненного 46-летнего мужчины.

Из больницы сигнал поступил в отделение национальной гвардии, которые оперативно добрались к месту преступления. Росгвардейцы задержали подозреваемого, а вскоре обнаружили орудие убийства, которое тот утопил в ведре с водой. Предполагаемого убийцу передали полицейским. Правоохранители установили, что задержанный имеет судимость за нанесение тяжких повреждений с угрозой убийства.