Женщина из Кемерово стала жертвой мошенников при покупке мопса

В Кемерово ищут мошенницу, которая обманула женщину при сделке на покупку мопса. Пострадавшая обратилась в отделение Ленинского района. Она указала, что липовая продавщица украла у нее 3000 рублей.

Сотрудники Главного управления МВД по Кемеровской области сообщают о случае мошенничества, который произошел в административном центре. К ним обратилась женщина и рассказала обо всех обстоятельствах, которые предшествовали преступлению. Оказалось, что она собиралась купить себе домашнее животное. На сайте купли-продажи в сети она выбрала собаку породы мопс и написала хозяйке объявления. Та рассказала, что уже давно разводит собак этой породы и занимается продажей. Она согласилась на сделку, однако попросила предоплату в размере 30 процентов. Покупательница доверилась ей и перевела деньги на ее счет, однако после этого больше не смогла выйти с ней на связь.

Против обвиняемой возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следственный комитет Кемеровской области ведет активный поиск виновной. Сотрудники правоохранительных органов также предупреждают, что это распространенный метод, которым пользуются мошенники, когда просят внести предоплату. Поэтому они предупреждают любителей делать покупки через интернет быть бдительнее по отношению к тому, с кем совершается сделка.