Мужчина в Калужской области хранил под крыльцом снаряд времен ВОВ

Под крыльцом в частном доме в Хвастовичском районе сотрудниками правоохранительных органов был найден артиллерийский снаряд со времен Великой Отечественной войны. От том, что мужчина прячет боеприпасы в отделение полиции сообщил бдительный горожанин.

Добровольно отдавать боеприпасы 35-летний уже ранее судимый житель дома не согласился.

Представители полиции на мужчину завели уголовное дело по статье: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия». Мужчине грозит максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Проводиться обыск остальных частей дома.

Ранее стало известно, что Жители Жиздринского района предстанут перед судом за торговлю боеприпасами.