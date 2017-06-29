В Светлогорске пьяный подросток разбил угнанный у отца автомобиль во время побега от полицейских. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Калининградской области.

Сотрудник ГИБДД заметил за рулем Volkswagen Golf несовершеннолетнего водителя и попытался остановить его. Однако правонарушитель не захотел привлекаться к ответственности и попытался скрыться от правоохранителей. В спешке юноша столкнул иномарку с фонарным столбом.

Экспертиза продемонстрировала наличие алкоголя в крови водителя. При этом он признался, что без разрешения взял транспортное средство отца, чтобы прокатиться. В итоге молодой человек в очередной раз попал под юрисдикцию инспекции по делам несовершеннолетних. Некоторое время назад ему выписали протокол за курение в недозволенных местах. В настоящее время родителям угонщика придётся оплатить ремонт столба.