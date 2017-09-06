В Забайкалье Новый год встречают кражами и грабежами

Кражи основной вид преступлений в Забайкалье за первые несколько дней этого года. За первую неделю Нового 2018 года зарегистрировали 164 преступления.

Об этом рассказали в УМВД России по Забайкальскому краю. Из общего количества в 164 преступления, 67 совершили в городе Чите.

Больше половины мошенников были задержаны по горячим следам, а конкретно 93 кражи. Одно разбойное нападение, 11 мошеннических действий, 18 телесных повреждений разной степени тяжести, 13 грабежей, 9 наркопреступлений, 4 дела о незаконном обороте оружия.

Нашли 27 без вести пропавших. Больше 100 граждан привлекли к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Ранее стало известно, что полиция задержала 30-летнего забайкальца, подозреваемого в грабеже.