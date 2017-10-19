В Иркутске 24-летняя девушка пострадала от мошенников в Instagram

24-летняя девушка из Иркутска обратилась в полицию и сообщила, что ее обманули мошенники. Она хотела заказать одежду в Instagram и выслала на карту продавца-мошенника 3 000 рублей, после чего владелец страницы не выслал товар и заблокировал свой аккаунт.

Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

Девушка хотела заказать себе одежду и нашла в Instagram страницу с продажей вещей. Она выбрала нужную вещь и написала продавцу. Тот попросил сделать предоплату и обещал выслать товар сразу после получения денег. Девушка отправила продавцу 3 000 рублей, но посылки с вещами так и не получила. После того, как мошенник получил на свою карту деньги, он заблокировал аккаунт и перестал выходить на связь. Девушка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Теперь полицейские ищут мошенника и напоминают пользователям Сети об участившихся случаях интернет-обманов.

Ранее уже сообщалось, что в Тамбове две пенсионерки стали жертвами мошенников. Пожилые женщины хотели приобрести товары через интернет и выслали на карты мошенников предоплату.