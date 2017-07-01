Аргентинская студентка застрелила возлюбленного и поклялась в вечной любви

Аргентинская студентка застрелила возлюбленного из отцовского оружия, а затем поклялась ему в вечной любви в социальных сетях. Такую новость опубликовали в американском издании The Sun.

Газета сообщает, что Наир Галарза пять лет встречалась со своим парнем Фернандо. Однако в декабре 2017 года пара рассталась. 19-летняя девушка не смогла справиться с серьёзным потрясением, а потому тайком взяла пистолет своего отца и убила Фернандо в 230 километрах от Буэнос-Айреса. Затем вернулась домой, поместила орудие убийства в кобуру, где оно лежало накануне, и благополучно уснула. Позже она разместила на своей странице в Instagram совместную фотографию с Фернандо, где отметила, что продолжает его любить несмотря на конфликты и расставания.

Наир Галарза призналась полицейским в своём преступлении закона после того, как они начали подозревать её родителя. Зафиксировав признание, правоохранители направили подозреваемую в психиатрическую клинику для экспертизы. Во время исследования медики заключили, что у неё нет психических заболеваний. Во время расследования стало известно, что Наир Галарза уже атаковала своего бывшего возлюбленного во время ссоры в ночном клубе, которая произошла несколькими днями ранее.