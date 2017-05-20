13 автомобилей пострадало во время пожара в автосервисе Владивостока

8 января 13 автомобилей пострадало во Владивостоке во время пожара на территории одного из автосервисов. Так объявили представители регионального ГУ МЧС.

Как сообщает ведомство, загорелось здание на улице Военное Шоссе. К прибытию пожарных расчётов пожар успел развиться в открытую форму, перебросился на гаражи и захватил площадь в 200 метров квадратных, расположенных поблизости. При помощи сотрудников газодымозащитной службы огонь удалось оперативно устранить в 11:50.

В помещении автомастерской сгорели 11 транспортных средств. Пострадали также 2 машины, оставленные на улице рядом с ним. Кроме того, повреждения коснулись 7 гаражей и находящегося внутри имущества. В ликвидации возгорания задействовали 41 сотрудник и 9 единиц спецтехники. Инцидент обошелся без человеческих жертв.