В Москве за Рождественским застольем пенсионер пытался зарезать приятеля

7 января в Москве 65-летний мужчина отмечал Рождество у своего 40-летнего приятеля. Застолье привело к конфликту и пенсионер пытался убить своего товарища кухонным ножом.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в северной части Москвы. Пенсионер пришел в гости к своему товарищу и те решили отметить Рождество. Праздничное застолье с распитием алкоголя переросло в конфликт. В ходе ссоры пенсионер не смог совладать с эмоциями и решил в качестве аргументов применить кухонный нож.

Пенсионер ударил ножом своего товарища. Пострадавший мужчина попал в больницу, где врачи зафиксировали на его теле раны колото-резанного характера. Пострадавший жив и его здоровью раны не угрожают.

Пенсионера полиция задержала, но вскоре отпустила под подписку о невыезде. Сейчас полицейские собирают все данные о случившемся и ведут расследование.

Ранее сообщалось, что житель Карелии убил свою жену и мать троих детей. Мужчина более 20 раз ударил свою супругу ножом. Соседи и близкие сообщили, что муж часто бил женщину и та боялась просить помощи у полиции.