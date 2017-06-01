В Чебоксарах среди мусора нашли тело младенца

В Чебоксарах на мусоросортировочном комплексе было найдено тело новорожденного младенца. Сотрудники СКР по Чувашии сообщают, что о происшествии сообщил персонал. Теперь они ведут допросы работников и водителей, чтобы найти виновного в смерти ребенка.

Сотрудники МВД по Чувашской Республике ищут виновных в смерти новорожденного ребенка в Чебоксарах. Его мертвое тело было найдено 5 января работниками мусоросортировочного комплекса. Они и сообщили о случившемся в полицию, которая теперь выясняет обстоятельства, при которых тело могло попасть в мусор. По факту происшествия возбудили уголовное дело и ищут виновных. Также уточняется, что младенец был найден с признаками насильственной смерти.

Для того, чтобы найти мать ребенка, представители правоохранительных органов опрашивают работников завода, а также водителей, которые свозят на него мусор. Также они обращаются к местным жителям с просьбой предоставить информацию, которая могла бы помочь в следствии.