В Москве турка подозревают в изнасиловании студентки после знакомства в соцсети

В Москве уроженца Турции подозревают в изнасиловании студентки колледжа после знакомства в социальной сети. Так передают столичные СМИ 7 января.

В полицию обратилась женщина с заявлением о сексуальном преступлении, жертвой которого стала её сестра-первокурсница. По словам заявителя, девушка познакомилась и начала общаться с подозреваемым в одной из социальных сетей.

Накануне Нового года молодые люди решили провести время в квартире, расположенной близ станции метро "Филевский парк". Во время общения, якобы, турок силой совершил правонарушение против своей знакомой. Пострадавшая поделилась произошедшим со своей сестрой, которая решила привлечь насильника к ответственности. В связи с наличием состава преступления полицейские начали вести уголовное дело.