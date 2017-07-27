В Москве из квартиры похитили кошельки и драгоценности на 1 млн рублей

В Москве из квартиры дома на улице Гвоздева украли два кошелька с деньгами, мобильный телефон, ценные бумаги и драгоценности на 1 миллион рублей. Вор подобрал к входной двери ключ и проник в квартиру, сейчас его ищет полиция.

В ГУ МВД рассказали, что вор в квартиру проник через входную дверь. Злоумышленник открыл двери методом подбора ключей и похитил из квартиры большое количество ценных предметов. Так, вор взял два кошелька, в которых лежали деньги, мобильный телефон, ценные бумаги и драгоценности. Общая сумма похищенного, по данным МВД, достигает 1 миллиона рублей.

Полиция начала расследование и ведет проверки. Эксперты осматривают место происшествия и опрашивают возможных свидетелей кражи. Владельцы жилья составляют полный список предметов, украденных вором, и проверяют, что еще было похищено.

Методом подбора ключа грабители часто проникают в жилище и похищают ценности, не оставляя видимых улик. Так, в Калуге вор подобрал ключ к замку и вынес всю технику. Грабитель уже задержан и против него возбудили уголовное дело.