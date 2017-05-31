В Новосибирске спасатели вытащили девочку из заведенного автомобиля

7 января спасатели вытащили годовалую девочку из заведенного автомобиля, который случайно захлопнулся на заправке. Так рассказали представители муниципальной аварийно-спасательной службы в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент случился на одной из АЗС Дзержинского района. Женщина позвонила в МАСС и попросила их прибыть на улицу Доватора. Она захлопнула дверь транспортного средства с работающим двигателем, оставив ключи в салоне. В это время внутри осталась её маленькая дочь.

Бригада спасателей оперативно вскрыли замок на передней двери при помощи длинного устройства с крюком и предоставили владельцу доступ внутрь. В течение двух минут они извлекли невредимого ребенка из машины и передали его матери.