Полиция Москвы выясняет обстоятельства падения человека с высоты

Правоохранительные органы Москвы выясняют обстоятельства, при которых человек получил серьезные травмы. Его нашли возле здания Боткинской больницы, предположительно, он выпал из окна квартиры одной из многоэтажек на 2-ом Боткинском проезде.

Столичное Министерство внутренних дел пытается разобраться с делом о падении мужчины с высоты. Сообщается, что инцидент датируется сегодняшним числом, 8 января. Неизвестного нашли на земле возле одного из домов рядом с Боткинской клиникой, однако уточняется, что здание к ней не относится. Согласно предварительной версии, мужчина выпал из окна.

В результате падения он получил достаточно серьезные травмы, однако, несмотря на это, выжил. Его госпитализировали и поместили в палату интенсивной терапии.