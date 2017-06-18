В туалете самолёта Etihad оставили мёртвого младенца

В самолёте авиаперевозчика Etihad обнаружили мёртвого ребёнка, которого оставили в туалете сразу после рождения. Об этом стало известно изданию VistaNews.

Новорождённого нашла уборщица аэропорта в Джакарте во время выполнения обязанностей. Известно, что транспорт осуществлял рейс из Абу-Даби. Во время полёта одной из пассажирок стало плохо - открыось кровотечение. Из-за этого пилоты решили нарушить график и приземлились в Бангкоке, где женщине оказали медицинскую помощь. Свидетели утверждают, что она была бледной и тяжело дышала. Предполагается, что мать родила ребенка прямо на борту самолёта и оставила его умирать в уборной.

Мертвое тело отправили специалистам для экспертизы, которая должна показать истинную причину гибели малыша. Полицейские намерены провести допрос вскоре после того, как медицинская служба аэропорта стабилизируют состояние подозреваемой. Правоохранители установили личность задержанной и сообщают, что она работала домработницей в Абу-Даби. При этом родственники отрицают, что знали о беременности.