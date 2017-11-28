Аэропорт Нью-Йорка ограничил свою работу из-за прорванного водопровода

Аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди ограничил свою работу по принятию рейсов из-за прорыва водопроводной трубы в Терминале 4. Об этом 8 января объявили на странице предприятия в Twitter.

В связи с чрезвычайным происшествием пассажиров эвакуировали из здания. Изначально сотрудники организации сообщили о задержке нескольких направлений, а вскоре перестали принимать международные рейсы. Клиентам посоветовали интересоваться ситуацией с перелётами у своих авиакомпаний.

Очевидцы запечатлели на видео и разместили в социальных сетях запись обстановки после происшествия. Помещения обильно залило водой. Мощные потоки лились с потолка в окружении пара.

Примерно через четыре часа после аварии представители аэропорта сообщили, что пассажироперевозки возобновили свой нормальный режим работы.