В центре Москвы неизвестные жестоко избили мужчину

8 января в Москве на Страстном бульваре неизвестные избили мужчину и проломили ему голову. Пострадавший с сильными травмами находится в больнице, нападавших ищет полиция.

Как сообщается в полиции, мужчина от злоумышленников получил множество ударов. Его избивали в течении продолжительного отрезка времени. У мужчины проломлен череп и по всему телу имеются сильные травмы и ушибы.

Инцидент произошел недалеко от станции метро Чеховская. Сейчас мужчина находится в больнице, о его состоянии не сообщается и врачи прогнозов пока что не выдвигают. Полиция начала проверки и пытается установить личности нападавших.

Также полицейским предстоит выяснить мотивы для столь жесткого избиения. Детали и более подробная информация пока не сообщаются. В полиции пояснили, что все данные будут оглашаться после расследования.