В Мексике расстреляли 6 человек

7 января генпрокуратура Мексики сообщила, что в городе Текоман штата Колима неизвестные расстреляли 6 человек. Бандиты открыли огонь по людям, собравшимся на завтрак во дворе в частном доме.

Представители прокуратуры сообщили о произошедшем и рассказали уже имеющуюся у следствия информацию. Так, 7 января люди вышли во двор у частного дома и планировали завтракать. Неизвестные приблизились к месту и открыли по людям огонь.

В результате, 5 человек погибли от ранений на месте и еще один умер в больнице. Также пострадали два человека 60 и 92 лет. О мотивах нападения и о личностях злоумышленников пока ничего не известно. Бандиты расстреляли людей в упор и скрылись еще до приезда полиции. Теперь следствие опрашивает возможных свидетелей и ищет людей, которые расстреляли 6 человек.

В прокуратуре отметили, что также ведется проверка биографий погибших на предмет их отношений с представителями бандитизма в Мексике. Массовое убийство вызвало у полиции тревогу и теперь они намерены быстрее схватить виновных в преступлении.