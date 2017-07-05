В Воронеже мужчина избил заступившегося за внучку пенсионера

Правоохранители Воронежа выясняют обстоятельства избиения пенсионера, который пытался защитить свою внучку. 37-летняя женщина повздорила с 33-летним гостем, а дедушка заступился за нее, за что и был избит.

Сотрудники МВД по Воронежской области выясняют, какие обстоятельства предшествовали нападению мужчины на пенсионера в одном из домов в административном центре. Как сообщает источник в органах, инцидент произошел сегодня. Обвиняемый пришел домой к женщине и начал выяснять отношения. Услышав, что в соседней комнате идет разговор на повышенных тонах, на помощь внучке пришел ее 68-летний дедушка. Он начал ругать мужчину за то, что тот так разговаривает с его родственницей, и от этого тот пришел в ярость. Он набросился на пенсионера и начал его жестоко избивать.

Женщина сообщила о происходящем в полицию, а также вызвала скорую помощь. Правоохранители задержали мужчину, а медики госпитализировали пострадавшего. У него выявили перелом черепа, теперь специалисты борются за его жизнь. Подозреваемый написал чистосердечное признание, в котором указал на свою причастность к произошедшему.