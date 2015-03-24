На Украине "московский" священник отказался отпевать младенца

На Украине постепенно возрастает скандал вокруг священников московского патриархата, отказавшихся отпевать погибшего ребенка, которого был крещен в украинской церкви. Так, возле церкви избили мужчин, принесших игрушки в память о погибшем ребенке.

В Запорожье возле церкви избили двух мужчин, которые намеревались оставить игрушку в память о погибшем ребенке. После этого случая возле храма тут же собрались протестующие, которые оказались возмущены разбойным нападением. Они скандируют, что церковь и насилие несовместимые понятия.

Предполагается, что мужчин избили охранники церкви. Настоятели храма отмечают, что это не так, ведь в случае каких-либо противоправных действий возле церкви охрана обязана сообщить в полицию.