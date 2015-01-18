В Йемене потерпел крушение самолет арабской коалиции. Об этом сообщают западные СМИ.

Сегодня стало известно, что на территории йеменской провинции Саада, которая контролируется повстанческими силами хуситов, потерпел крушение небольшой самолет, на борту которого находились члены арабской коалиции. Делегацию возглавлял представитель Саудовской Аравии.

Сообщается, что при крушении пилоты не погибли. Что стряслось с остальными пассажирами летального средства пока не известно.

Ранее хуситы запустили ракету, от которой сразу погибли десять мирных жителей.

Напомним, что сегодня в Сирии российским военным удалось предотвратить массированное нападение террористической группы. Они намеревались испортить самолетную технику при помощи беспилотных аппаратов.