В Саранске школьный учитель физкультуры погиб на футбольном поле. 62-летний мужчина занимался вместе с любительской командой, когда ему вдруг стало плохо.

Правоохранители города Саранск сообщают о несчастном случае, который сегодня произошел в 40-й школе. По их словам, пожилой мужчина работал в школе уже долгое время. В последние годы он тренировал ребят в футбольном деле. Они-то и вызвали бригаду скорой помощи, когда ему стало плохо. Это произошло утром, примерно в десять часов. Юноши сообщают, что с виду он выглядел нормально, однако через время они заметили, что он начал терять сознание и упал на землю.

Пожилого мужчину спасти не удалось. Очевидцы предполагают, что у него случился сердечный приступ, так как было известно, что у него есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.