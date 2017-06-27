В Петербурге любительница вина спасла магазин от ограбления

Поздним вечером 6 января вооруженный грабитель ворвался в магазин молдавских вин на Балтийской улице Петербурга за 10 минут до закрытия и, угрожая продавцу автоматом, потребовал кассу. Спасла магазин от ограбления женщина, которая торопилась купить вино.

Как стало известно, поздним вечером, практически перед самым закрытием магазина молдавских вин, в помещение ворвался неизвестный мужчина в балаклаве, вытащил из сумки нечто, похожее на автомат, выгнал всех покупателей и потребовал у продавца опустошить кассу.

Внезапно в магазин вбежала запоздалая покупательница, которая торопилась приобрести вина на вечер. Это огорошило грабителя, он встал в ступор, а продавец успел нажать тревожную кнопку.

Неудавшийся грабитель срочно покинул магазин до приезда охраны и правоохранителей, так ничего и не украв. В настоящий момент ведется следствие, выясняется личность нападавшего.