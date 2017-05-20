В Смоленской области произошло ДТП с участием 12 автомобилей. Это произошло в Кардымовском районе на 355-м км трассы М1. Как сообщает источник в полиции, есть трое пострадавших.

Сотрудники управления МВД по Смоленской области сообщает о массовом дорожно-транспортном происшествии, в котором фигурируют порядка 12 машин. Представитель правоохранительных органов, Наталья Гуреева, рассказывает, что все автомобили в какой-то степени пострадали и получили повреждения. Скончавшихся в результате аварии нет, однако есть те, кто получил травмы. Медики забрали с места происшествия троих человек, однако после обследования и оказания им помощи, их отпустили по домам.

Предполагается, что ДТП было спровоцировано не каким-то водителем, а гололедом. Тем не менее, правоохранители не исключают, что оно могло случиться и по другой причине.