В Аргентине сатанисты похитили с кладбища труп младенца

В Аргентине сатанисты в канун Рождества похитили тело младенца из гроба. Отмечается, что труп младенца находился на кладбище в Буэнос-Айресе.

Как стало известно, в канун Рождества из гроба на кладбище в Буэнос-Айресе пропало тело годовалого ребенка. Отмечается, что ребенок погиб 10 декабря 2017 года от пневмонии и его останки содержались на кладбище во "временном" помещении, так как на тот момент не оказалось доступных мест для захоронения. В очередной раз, когда убитые горем родители пришли к могиле своего ребенка возложить цветы, они обнаружили, что тело пропало. Они сразу же обратились в полицию, которая сейчас занимается поисками трупа.

По предварительной версии следствия, тело могла похитить местная сатанинская секта, так как их не раз ловили на проведении различных обрядов. Полиция прочесывает все фермы и леса, чтобы обнаружить тело погибшего малыша.

Напомним, в Греции в канун Нового года двое туристов совершили сатанинский обряд, принеся друг друга в жертву. Отмечается, что рядом с их телами правоохранители обнаружили ножи, свечи и нарисованные пентаграммы.