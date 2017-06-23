В Башкирии мужчина воткнул в шею любовника возлюбленной канцелярский нож

В Башкирии разъяренный мужчина воткнул в шею любовника возлюбленной канцелярский ночь. Происшествие случилось еще 6 сентября 2017 года в Стерлитамакском районе.

Как сообщается, 6 сентября мужчина пришел к своей возлюбленной и увидел ее в компании друга. Он высказал все, что думает по этому поводу и удалился. Позднее он вернулся уже пьяным и застал картину: его любимая спала на земле в объятиях другого мужчины. Он растолкал ее любовника и отметил, что пришел за своей женщиной, однако тот не захотел отдавать партнершу, отметив, что мужчина может забрать ее и на следующий день. Это разозлило ревнивца, он схватил канцелярский нож, который лежал на земле, и проткнул им шею любовника.

Пострадавший быстро поднялся на ноги и ретировался с места происшествия, самостоятельно отправившись в больницу. "Победитель" забрал свою женщину и предложил ей прогуляться в парке, однако романтический вечер не удался, злоумышленника вскоре задержала полиция.

Во время допроса он признался, что вовсе не хотел никого убивать, просто решил напугать любовника и защитить честь возлюбленной. Суд вынес решение, согласно которому ревнивцу придется провести в колонии строгого режима 1 год и 3 месяца.