В США 38-летняя учительница занималась оральным сексом с учениками

В американском штате Нью-Джерси 38-летнюю учительницу обвинили в совращении шести учеников в возрасте 14 и 15 лет. Отмечается, что преподаватель принуждала школьников заниматься с ней оральным сексом, в результате чего дети получили эмоциональные стресс и травмы.

38-летней учительнице Нью-Джерси предъявили обвинение в совращении несовершеннолетних школьников, разъяренные родители требуют ее выплатить моральную компенсацию в размере одного миллиона долларов. В настоящий момент озабоченный педагог заключена под стражу и ожидает решения суда.

Как рассказывает сама подозреваемая, что из-за своей черепно-мозговой травмы не могла отказать подрастающим мальчикам, которые стремятся познать азы взрослой любви. Она также отметила, что школьники сами предлагали ей интимные отношения, и устоять перед напором подростков она не могла, поэтому секс у них происходил в любом удобном месте: в классе, летнем лагере или ее припаркованной у школы машине. Подозреваемая отмечает, что любой ученик мог снять ее сексуальные утехи с другим школьником и показать родителям.