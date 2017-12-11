Атаковавшие базу «Хмеймим» в Сирии дроны оказались деревянными

Военные из России сорвали атаку террористов на базу «Хмеймим» в Сирии, сбив их дроны. При детальном осмотре выяснилось, что те состоят из дерева и других подручных средств. Об этом сообщили западные СМИ.

Специалисты мониторингового центра за передвижениями террористических групп, находящихся на территории Сирийской республики, рассказали, что именно российские военные предотвратили нападение на авиационную базу, находящуюся в Хмеймим. Западные источники информации подтвердили, что новейшее "ноу-хау" сирийский террористов - деревянные беспилотники - с легкостью были сбиты российскими военнослужащими парой залпов.

Сообщается, что массированная атака на военную технику с целью ее повреждения и уничтожения должна была начаться на стороне провинции Латакия, однако 6 января эти планы были предотвращены.

Ранее агентство "Версия.Инфо" сообщало, что кто-то сбил беспилотный летательный аппарат, который направлялся на базу Хмеймим. В результате попадания в него снаряда удалось рассмотреть объект ближе. Он оказался кустарного производства. Некоторые детали состояли из дерева, газонокосилки, кизяка и иных подручных материалов.

Напомним, что первая серьезная атака на авиабазу России в Сирии предпринималась накануне Нового года, 31 декабря. Тогда в результате обстрела боевиками позиций российских военных погибли два человека. Также значительно пострадала авиационная техника. Террористам удалось подорвать четыре самолета из России, а также склад с боеприпасами. При атаке деревянных дронов 6 января о потерях сторон информации нет.

Российский лидер Владимир Путин в декабре прошлого года принял решение о значительном сокращении группировки войск на территории Сирии. После вывода части военных началась череда провокаций с обстрелами военной техники с воздуха. При этом боевики используют набор кустарных БПЛА.