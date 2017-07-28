В Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и утонула

В Вологде семилетняя девочка провалилась под лед и утонула. Отмечается, что ее тело обнаружили спасатели МЧС, отправившиеся на поиски ребенка.

Как стало известно, в микрорайоне Лукьянова 6 января семилетняя девочка отправилась на прогулку с подругами, сообщив родителям, что скоро вернется. К назначенному времени она не вернулась, родители обзвонили всех подруг, однако те уже были дома. Тогда обеспокоенные мама и папа отправились в полицию, где сообщили о пропаже дочери.

Правоохранители и спасатели МЧС тут же отправились на поиски ребенка, ее тело обнаружили в реке Вологды. Отмечается, что девочка провалилась под лет, а так как ее одежда моментально намокла и стала тяжелой, ребенка потащило на глубину. Спасатели извлекли из реки тело девочки, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Пока признаков насилия на теле ребенка не обнаружили, ведется выяснение всех обстоятельств случившегося.