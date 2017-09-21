Самолет ВМС США совершил разведывательный полет над Крымом

На Рождество патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США совершил разведывательный полет над Крымом. Об этом сообщают мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Как стало известно, сегодня, 7 января, над Крымом был замечен противолодочный самолет американских ВМС. Так, несколько часов он кружил в небе над Черным морем к юго-западу от Севастополя. Целью полета американского самолета P-8A Poseidon над Крымом являлась разведка.

Стоит отметить, что с начала 2018 года это является уже вторым полетом американских самолетов над Крымом. Первый полет удалось зафиксировать в самом начале текущего года, 1 января.