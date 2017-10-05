В Петербурге молодой грузчик задержан по подозрению в педофилии

В Санкт-Петербурге полиция задержала 22-летнего грузчика по подозрения в педофилии. Отмечается, что молодой человек состоял в отношениях с 14-летней школьницей.

Вечером 6 января в полицию обратилась 52-летняя женщина и заявила, что ее малолетняя дочь состоит в отношениях с взрослым мужчиной. По ее словам, 22-летний парень неоднократно водил к себе несовершеннолетнюю девочку, однако чем они там занимались, мать школьницы не знает. Женщина также отметила, что их отношения длятся с июля 2017 года.

Правоохранители задержали грузчика и предъявили ему обвинение в педофилии. В настоящий момент ведется следствие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.