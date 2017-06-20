В Стокгольме у метро прогремел взрыв

В Стокгольме у метро прогремел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали два человека.

Сегодня в Швеции правоохранительные органы и медики службы скорой помощи выехали экстренно на место событий в один из пригородов столицы. У станции подземки в Стокгольме взорвался пакет с неизвестным содержанием. В результате разрыва неназванного предмета пострадало двое местных жителей.

Отмечается, что 60-летний мужчина со своей супругой решили самостоятельно проверить содержимое пакета, который находился у метрополитена шведской столицы. Когда пакет оказался в руках пострадавшего, он сдетонировал.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и специальные службы города. Они устанавливают все обстоятельства инцидента. Журналисты пока не смогли с точностью выяснить причины, по которым произошел взрыв и как его в полиции собираются квалифицировать