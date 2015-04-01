В Москве ТЦ "Золотой Вавилон" проверили после сообщения о бомбе

Аноним сообщил о том, что в торговом центре "Золотой Вавилон" в Москве заложена бомба. Спецслужбы провели проверку после сообщения о минировании, однако угроза взрыва не подтвердилась, информация оказалась ложной.

Как стало известно, сегодня в полицию поступил анонимный звонок и неизвестный сообщил о том, что в торговом центре "Золотой Вавилон" в Москве заложена взрывчатка и в скором времени она может сдетонировать.

На место тут же выехали кинологи с собаками и спецслужбы. Кинологи не обнаружили никаких подозрительных предметов в торговом центре, угроза взрыва не подтвердилась.