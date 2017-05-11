В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

В Санкт-Петербурге из-за неблагоприятного прогноза погоды есть угроза подъема воды до опасных значений. В связи с этим было принято решение закрыть затворы дамбы. Об этом сообщили в Дирекции защиты сооружений Петербурга.



Как сообщили в дирекции, в воскресенье, 7 января, в Петербурге из-за неблагоприятного прогноза погоды существует угроза подъема уровня воды, из-за чего приняли решение закрыть дамбу. Также сообщается, что в 11:30 было остановлено движение судов Кронштадтскому фарватеру, о дальнейших решениях дирекция будет сообщать.

В дирекции дамбы также отметили, что ожидается усиление ветра и подъем уровня воды. В МЧС Санкт-Петербурга сейчас следят за интенсивностью волн и уровень поступления воды из ладожского озера в Неву.