В Рождество на Эльбрусе сорвался альпинист из Астрахани

Сегодня, 7 января, примерно в 13:00 на Эльбрусе сорвался альпинист из Астрахани. Сейчас его разыскивают сотрудники Эльбрусского поисково-спасательного отряда.

МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщает, что в Рождество на Эльбрусе с высоты 4,9 тысяч метров сорвался альпинист. Предположительно, инцидент произошел в районе скал Пастухова.

В настоящий момент на поиски альпиниста вышли шесть человек из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Единственное, что известно об альпинисте, это то, что он является жителем Астрахани.